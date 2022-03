L’anno scorso Google stava lavorando a un’app iOS per semplificare il passaggio da un iPhone o iPad a uno smartphone o tablet Android, in modo simile all’app “Sposta su iOS” di Apple per Android. Ora ci sono indizi che l’app per passare da iOS ad Android sviluppata da Google per iOS potrebbe essere in grado di importare dati da iCloud direttamente in Google Foto.

L’analisi del file APK relativo alla versione 1.0.430697386 dell’app contiene dei riferimenti che suggeriscono la possibilità di migrare automaticamente tutte le proprie foto e video da iCloud a Google Foto.

L’app “Passa ad Android” potrebbe importare dati da iCloud in Google Foto, anche via cavo

Il team di 9To5Google ha scoperto un nuovo link all’interno del codice dell’app, il quale rimanda a una pagina di supporto di Google Foto esistente su come eseguire un trasferimento dei propri dati, un processo che prevede l’accesso al proprio account Apple, la richiesta di un trasferimento di dati e l’attesa fino a una settimana prima che i dati di iCloud vengano trasferiti nel proprio account Google.

Un altro aspetto interessante è che l’app “Passa ad Android” potrebbe consentire di copiare i dati da un dispositivo iOS a un device Android tramite un cavo. Attualmente il metodo di trasferimento consigliato è tramite Google Drive, ma l’ultimo aggiornamento dello strumento di trasferimento dati di Android include anche una nuova stringa che menziona un cavo Lightning.

È possibile che questa aggiunta si riferisca alla possibilità di copiare direttamente i dati da iOS ad Android collegando i due dispositivi attraverso un cavo da USB-C a Lightning. Tuttavia, nessun’altra parte del codice dell’app è stata aggiornata per riflettere queste presunte funzionalità.

