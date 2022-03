Fino a poco tempo fa partecipare al programma Android Beta era piuttosto semplice, in quanto gli utenti potevano aderire tramite il sito Web Android Beta e ricevere ogni nuova build fino a quando non veniva rilasciata una versione stabile.

Solo che con Android 12L beta non tutto è andato alla perfezione e gli utenti, al rilascio della versione stabile, hanno iniziato a ricevere automaticamente le nuove versioni beta Quarterly Platform Release (o QPR), con la conseguenza di essere soggetti al rischio di trovarsi con un dispositivo affetto da bug anche rilevanti.

Fortunatamente per chi si è trovato in questa situazione, c’è un rimedio non troppo complicato per tirarsene fuori.

Solitamente, la disattivazione del programma beta tramite il sito Web ufficiale avvia un processo in cui il dispositivo scarica e installa la versione stabile più recente di Android ed esegue quindi un ripristino delle impostazioni di fabbrica, cancellando i dati dell’utente: proprio per tale ragione, in molti preferiscono rimanere nel programma beta fino al termine.

Come evitare la cancellazione di tutti i dati con Android 12.1

Un’alternativa tuttavia c’è, in quanto se il dispositivo fa già girare la stessa build stabile che verrebbe installata disattivando il programma beta, è possibile evitare completamente il processo (e la cancellazione dei dati).

Alcuni utenti hanno scovato un sistema per uscire dal programma beta senza cancellare i dati e perché funzioni è necessario non aver installato l’aggiornamento QPR3 Beta 1. Ciò premesso, bisogna scaricare e installare il pacchetto OTA stabile 12.1 per il proprio dispositivo (la pagina con i vari pacchetti si trova seguendo questo link).

Una volta installata la versione OTA stabile, è necessario andare sul sito Web del programma Android Beta e rimuovere il dispositivo e se tutto è stato eseguito correttamente, i dati non dovrebbero essere cancellati né dovrebbe essere installato alcun update (ciò in quanto il pacchetto stabile ha una data di rilascio più recente rispetto versione beta che viene sostituita).

