Amazon propone, da oggi, un’offerta molto interessante sul mondo Samsung che potrebbe far gola a coloro che sono alla ricerca di uno smartphone top gamma e di un tablet: con l’acquisto di alcuni smartphone top gamma della serie Galaxy S o Galaxy Z, infatti, è possibile ricevere un tablet Samsung Galaxy Tab A8 in regalo.

Andiamo a scoprire i dettagli dell’offerta e quali sono i prodotti che consentono di usufruire della promozione.

Prodotti idonei per ricevere Samsung Galaxy Tab A8 in regalo

Per aderire alla promozione e ricevere un Samsung Galaxy Tab A8 (Wi-Fi, 3+32 GB), basterà acquistare su Amazon.it uno smartphone Samsung top gamma tra Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 e gli ultimi Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Tra i prodotti che consentono di ricevere in regalo il Samsung Galaxy Tab A8, rientrano anche alcuni tablet top gamma del brand sudcoreano: potrebbe rivelarsi utile per gli utenti alla ricerca di un tablet dalle alte prestazioni e di un tablet più da divano o per uso scolastico.

Nello specifico, per usufruire della promozione, basterà acquistare uno degli tablet top gamma di Samsung tra Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ o Galaxy Tab S8 Ultra.

Bisogna precisare una cosa. Per usufruire della promozione acquistando uno degli ultimi smartphone top gamma della serie Samsung Galaxy S22 non era necessario fare altro che aggiungere il prodotto al carrello, dal momento che è stato configurato come bundle.

Con gli altri prodotti che rientrano nella promozione, invece, sarà necessario uno step aggiuntivo: nella pagina del prodotto, basterà cliccare sulla scritta “1 promozione” e poi su “Aggiungi entrambi al carrello”, come mostrato nella galleria sottostante.

Durata e ulteriori dettagli della promozione

La promozione proposta da Amazon, che permette di ricevere un Samsung Galaxy Tab A8 in regalo, è valida da oggi, 14 marzo 2022, e sarà attiva fino alle 23:59 del 3 aprile.

Amazon, come sempre in caso di promozioni del genere, ci ricorda che:

“La promozione è valida unicamente per ordini relativi a prodotti venduti e spediti da Amazon effettuati su Amazon.it. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.”

