Il noto leaker Ice Univerce ha diffuso i risultati dei benchmark del MediaTek Dimensity 9000, SoC annunciato lo scorso novembre con cui MediaTek sarebbe intenzionata ad acquisire una posizione dominante nel mercato dei SoC per smartphone, pronta a lanciare il guanto di sfida ai giganti del settore.

Tutto questo avviene dopo anni passati ad inseguire Qualcomm, assoluto dominatore (finora) nel mercato dei SoC per smartphone Android; negli ultimi tempi, MediaTek ha sempre più alzato l’asticella, fornendo, in prima battuta, una vasta gamma di soluzioni dedicate a smartphone di fascia media e dal costo economico.

Ice Universe ha postato un tweet in cui condivide i risultati ottenuti su Geekbench, a suo dire, con uno smartphone Xiaomi da 500$ dotato del chip Dimensity 9000, SoC che fino ad oggi non avevamo mai visto all’opera. I risultati sono incredibili e, qualora venissero confermati, costituirebbero una bella gatta da pelare per la concorrenza.

It's going to be a chip for a $500 phone, see if you can get that kind of performance in your $1000+ Galaxy phones? https://t.co/razb8MhHdq

— Ice universe (@UniverseIce) March 13, 2022