Dopo l’attesissimo lancio degli smartwatch Fossil e Michael Kors Gen 6 lo scorso autunno, Fossil Group è orgogliosa di estendere la sua ultima tecnologia anche ai clienti Skagen possessori di smartphone Android e iOS.

Skagen, marchio di orologi e gioielli d’ispirazione danese, è lieto di annunciare che lo smartwatch Falster Gen 6 verrà lanciato a breve per gli utenti a livello globale.

Caratteristiche dello smartwatch Skagen Falsen Gen 6

Skagen Falster Gen 6 è il primo smartwatch a utilizzare la piattaforma Snapdragon Wear4100+ e sarà disponibile in cinque modelli con cassa da 42 mm nei colori argento, grigio antracite e nero. I modelli sono dotati dell’iconico bracciale in maglia d’acciaio del marchio o di cinturini in silicone e pelle e sono inoltre personalizzabili con tutti i cinturini e i bracciali da 20 mm.

Lo smartwatch Falster Gen 6 presenta numerosi miglioramenti tra cui una ricarica più rapida e modalità smart della batteria, poiché Gen 6 raggiunge l’80% in poco più di 30 minuti di ricarica, sensori di salute e benessere aggiornati con un nuovo sensore del battito cardiaco più preciso e il nuovo sensore SpO2.

Non ultimi la possibilità di scaricare le migliori app da Google Play Store, microfono e altoparlante resistenti all’acqua e la compatibilità Wear OS 3 che nel 2022 porterà l’ultimo sistema operativo per smartwatch rilasciato da Google nel 2021.

Specifiche dello smartwatch Skagen Falster Gen 6

Le principali specifiche di Skagen Falster Gen 6 includono:

Cassa in acciaio o nylon, pulsante home girevole e due pulsanti configurabili

Eccezionale display touchscreen digitale da 1,28" (326 ppi)

Resistenza all’acqua (fino a 3 ATM)

Quadranti e funzionalità dei pulsanti personalizzabili

Cinturini e bracciali intercambiabili

Prestazioni migliorate e consumi ridotti con Snapdragon Wear4100+

Connettività: Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, altimetro, battito cardiaco PPG, SpO2, IR

off-body, luce ambientale

Sistema operativo Wear OS by Google

8 GB di spazio di archiviazione e 1 GB di RAM

Ricarica rapida USB con disco magnetico

Disponibilità e prezzi dello smartwatch Skagen Falsen Gen 6

Lo smartwatch Falster Gen 6 di Skagen sarà disponibile in una selezione di negozi a partire da questo mese. Ogni modello sarà in vendita al prezzo di 299 euro.

