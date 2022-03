Una delle novità che più salta all’occhio in Android 12, rispetto alle versioni precedenti, è sicuramente la sua interfaccia rinnovata, unita alle funzioni di adattamento dei colori; il sistema è perfettamente integrato con il Material You, ma non si può dire lo stesso per molte app di Big G (vi abbiamo parlato poco tempo fa dei widget e del Material You) che ancora devono ricevere il supporto ai temi dinamici. Chrome è sicuramente fra queste e, nonostante l’integrazione sia ovviamente ancora in lavorazione, la versione 100 di Chrome Beta ci da un piccolo assaggio del supporto ai temi dinamici.

Chrome 100 Beta inizia timidamente a integrare il Material You

Come potete notare dalle immagini sottostanti (in cui potete vedere le differenze tra versione stabile e beta), l’esempio più lampante dell’integrazione del Material You in Chrome Beta, che prende quindi spunto dai colori dello sfondo del dispositivo, si può notare nel menù di overflow della barra superiore, nonché nell’animazione di aggiornamento della pagina.

Un altro piccolo esempio si può notare nella pagina delle impostazioni del browser; Google sta rilasciando queste novità lato server, senza necessità quindi per gli utenti di effettuare alcun aggiornamento. Sia chiaro, non è molto, non si tratta di un’integrazione profonda, ma è comunque un punto di partenza per portare il Material You e il supporto ai temi dinamici su Chrome e su tutte le altre app di Big G che ne sono ancora sprovviste; qualora voleste provare le ultime novità, vi lasciamo qui sotto il badge per scaricare Chrome Beta dal Play Store.