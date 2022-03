Samsung Galaxy S22 Ultra è uno smartphone premium con tanti pregi che in poco tempo è riuscito a conquistare un posto speciale nella storia del brand sudocoreano e non solo per il fatto di aver raccolto l’eredità spirituale della leggendaria serie Note, ma anche per il suo essere protagonista di un nuovo (curioso) Guinness World Record.

L’annuncio è arrivato in data odierna da parte di Samsung India: il record è stato stabilito il 5 marzo 2022 e reca il seguente titolo ufficiale: “Most people unboxing simultaneously- multiple venues”. Insomma, Samsung Galaxy S22 Ultra è entrato di diritto nel libro dei primati per il maggior numero di unboxing eseguiti contemporaneamente in luoghi diversi, più precisamente si parla di 1820 unboxing in ben 17 città differenti (tra cui New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, Chandigarh, Jaipur, Ludhiana, Patna, Indore).

L’#EpicUnboxing di Samsung Galaxy S22 Ultra per entrare nel Guinness World Record

Il nuovo Guinness World Record è stato stabilito da Samsung nell’ambito dell’evento organizzato #EpicUnboxing, al quale hanno preso parte soltanto clienti selezionati che avevano già preordinato il proprio Galaxy S22 Ultra. I partecipanti hanno avuto modo di ricevere lo smartphone in anticipo rispetto al lancio sul mercato (locale) e in più hanno avuto accesso ad edizioni limitate comprensive anche dello smartwatch Samsung Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione) e delle cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2. Il tutto corredato da una nota di ringraziamento da parte del produttore.

Aditya Babbar, Senior Director & Head of Product Marketing di Samsung India, ha commentato così questo traguardo:

«È davvero un grande giorno per noi e sono estremamente orgoglioso di far parte del team che ha gestito questo evento da record in 17 città. Sono grato a tutti i nostri consumatori e fan epici che si sono uniti per rendere questo giorno davvero storico per Samsung. Con #EpicUnboxing siamo ufficialmente entrati nel Guinness World Record e siamo lieti di poter celebrare questo epico traguardo con i nostri fan».

Di seguito, invece, le dichiarazioni di Swapnil Dangarikar, Official Adjudicator di GUINNESS WORLD RECORDS:

«Sono lieto di annunciare che Samsung India Electronics Private Limited ha stabilito un nuovo record per “Most people unboxing simultaneously- multiple venues” con 1820 partecipazioni avvenute con successo. Questo straordinario evento è stato organizzato in 19 sedi e gli entusiasti partecipanti hanno ricevuto il loro telefono e sono diventati parte di un record. Un tentativo mai fatto prima, mi congratulo con Samsung per essere diventata ufficialmente incredibile!».

Con questa nuova prodezza — a questo link il breve video celebrativo pubblicato dal produttore —, Samsung ha quindi superato il primato stabilito da Xiaomi nel 2019 e da allora rimasto imbattuto.

Samsung Galaxy S22 Ultra: promozioni lancio agli sgoccioli

Infine, visto che questi sono gli ultimi giorni per sfruttare le promozioni di lancio della serie Galaxy S22 — avete letto la nostra prova del meccanismo di Trade In del produttore? —, ecco un comodo riepilogo della scheda tecnica di Samsung Galaxy S22 Ultra per chi ne stesse valutando l’acquisto:

display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici Full-HD+ con refresh rate variabile (da 10 a 120 Hz) e touch sampling rate di 240 Hz

Full-HD+ con refresh rate variabile (da 10 a 120 Hz) e touch sampling rate di 240 Hz SoC Exynos 2200 a 4 nm

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E , Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120° FoV) e tele da 10 MP (zoom ottico 3x, OIS, f/2.4)

fotocamera anteriore da 10 MP (f/2.2, 80° FoV)

sensore d’impronte ultrasonico integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4500 mAh con ricarica cablata fino a 45 W , wireless fino a 15 W e wireless PowerShare

con ricarica cablata fino a , wireless fino a 15 W e wireless PowerShare Android 12 con One UI 4.1

dimensioni: 75,8 x 157,4 x 7,6 mm; peso: 196 g

