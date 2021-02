Probabilmente in molti ricordano Essential, la startup che ha provato a rivoluzionare il settore degli smartphone con la serie Essential Phone ma che, con il passare degli anni, ha dovuto rinunciare a questo ambizioso progetto e che ora è divenuta di proprietà esclusiva di Nothing, azienda che fa capo a Carl Pei.

Dopo avere abbandonato OnePlus alla fine dello scorso anno, Carl Pei si è lanciato in questa nuova avventura e all’inizio di questo mese ha confermato che il primo prodotto della sua nuova azienda, ossia un paio di cuffie wireless, sarà lanciato la prossima estate.

Carl Pei ha comprato Essential

Stando a quanto riportato da 9to5Google, nel database dell’UK Intellectual Property Office è presente un documento che conferma la cessione da parte di Andy Rubin di Essential a Nothing Technologies Limited di Carl Pei, operazione che si è conclusa il 6 gennaio 2021 (anche se la relativa domanda risale a novembre 2020).

Ciò significa che tutti i marchi esistenti, il logo e l’intero marchio Essential sono ora proprietà intellettuale della startup di Carl Pei (al momento non è chiaro come tale modifica potrebbe influenzare i brevetti attualmente detenuti da Essential) e, pur non significando necessariamente che Nothing stia entrando nel mercato degli smartphone, potrebbe rappresentare un segnale che in un futuro non troppo lontano l’azienda possa fare un passo del genere.

Resta da capire se a Nothing si sia unito pure il team di ingegneri di Essential, anche se stando a quanto è possibile apprendere pare che il processo includa soltanto il brand e il portafoglio dei marchi.

E così di Essential non resta più quasi nulla ed è un peccato se si considera quanta curiosità ha suscitato questo progetto sin dal suo lancio.

Ricordiamo che lo scorso anno un gruppo di ex dipendenti di Essential ha creato una nuova società, OSOM Products, con l’obiettivo di sfruttare l’esperienza accumulata nei precedenti anni e provare a lanciare nuovi device rivoluzionari. Staremo a vedere.