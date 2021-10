Nothing annuncia una collaborazione con Qualcomm Technologies e la scelta della piattaforma mobile Snapdragon per alimentare i futuri prodotti. La compagnia fondata da Carl Pei, l’uomo che tutti noi abbiamo conosciuto con OnePlus, ha inoltre ottenuto un cospicuo finanziamento che le permetterà di investire in ricerca e sviluppo.

50 milioni di dollari e partnership con Qualcomm: cosa sarà in grado di fare Nothing?

Nothing è la nuova compagnia co-fondata da Carl Pei con sede a Londra, che ha debuttato sul mercato con il lancio delle cuffie Nothing ear (1), acquistabili anche in Italia (e che abbiamo recensito). L’azienda tech annuncia quest’oggi non solo l’inizio di una importante partnership con Qualcomm, ma anche il completamento di un nuovo round di finanziamento da 50 milioni di dollari provenienti da investitori strategici e privati.

Come dichiarato dalla stessa Nothing, questa somma sarà utilizzata per la ricerca e lo sviluppo in preparazione all’ingresso del brand in nuove categorie di prodotti: arriverà anche uno smartphone Android? Possibile, visto anche il risultato positivo raggiunto con le cuffie.

“Il successo del lancio del nostro primo prodotto, gli auricolari ear (1), ha dimostrato che c’è spazio per un nuovo brand concorrente che possa emergere e vivacizzare la monotonia del panorama odierno. Gli utenti meritano prodotti migliori che siano più semplici da usare, accessibili, ma che abbiano un aspetto accattivante,” ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore. “Garantire la connettività senza interruzioni è fondamentale per raggiungere la nostra visione di un futuro senza barriere tra persone e tecnologia. Non vediamo l’ora di lavorare a fianco di Qualcomm Technologies e dei nostri investitori strategici per portare lo sviluppo di Nothing al livello successivo.”

Anche Qualcomm sembra molto soddisfatta della nuova collaborazione, come possiamo constatare dalle parole di Enrico Salvatori, Presidente e Vicepresidente senior di Qualcomm Europe/MEA, Qualcomm Europe, Inc.:

Siamo entusiasti di aiutare Nothing a dare vita al suo attesissimo ecosistema di prodotti tecnologici. Combinando la potenza e l’efficienza delle piattaforme mobili Snapdragon con la connettività 5G in diverse categorie di dispositivi, stiamo promuovendo lo sviluppo di prodotti innovativi pensati per favorire i consumatori e offrire esperienze più ricche e coinvolgenti.“

Le cuffie Nothing ear (1) sono state lanciate quest’estate e hanno raggiunto in un paio di mesi oltre 100.000 unità vendute. Chissà se la compagnia riuscirà a ritagliarsi la sua bella fetta di mercato con i prodotti che ha in mente: voi cosa vi aspettate da Nothing? Fateci sapere la vostra nel solito box.

