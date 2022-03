Anche oggi si ritagliano uno spazio da protagonisti gli aggiornamenti software di alcuni dispositivi Android, nello specifico riguardanti un vecchio Samsung e alcuni smartphone OnePlus.

Gli aggiornamenti in questione includono le patch di sicurezza e, in alcuni casi, altre novità. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità di questi aggiornamenti software.

Samsung Galaxy A8 (2018): le novità dell’aggiornamento

Iniziamo la carrellata di aggiornamenti, partendo dal nuovo aggiornamento rilasciato da Samsung per il suo Galaxy A8 (2018). Samsung ci ha abituati ad essere sempre puntualissima sugli aggiornamenti dei propri smartphone, anche più datati: ecco che questo medio-gamma, lanciato sul mercato ormai quattro anni fa, riceve un nuovo aggiornamento software contenente le patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio 2022.

L’aggiornamento in questione, contrassegnato dalla versione firmware A530FXXULCVB1, è attualmente in rollout in Colombia e potrebbe presto arrivare anche in altri mercati.

Le patch di sicurezza di Gennaio 2022 andavano a sistemare dozzine di vulnerabilità legate a privacy e sicurezza. L’aggiornamento, inoltre, migliora la stabilità del dispositivo, oltre a sistemare una serie di bug.

OnePlus 8 e 8 Pro, Nord e Nord CE: le novità degli aggiornamenti

Sono ben quattro gli smartphone di OnePlus che ricevono un aggiornamento software: i vecchi top gamma OnePlus 8 e 8 Pro stanno ricevendo le patch di sicurezza di febbraio 2022; OnePlus Nord e Nord CE stanno ricevendo un aggiornamento che va a sistemare alcuni bug presenti nell’app Galleria.

Sotto, discutiamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro stanno entrambi ricevendo l’aggiornamento alla OxygenOS 11.0.11.11 con lo stesso changelog:

System

– [Updated] Android Security Patch to 2022.02

OnePlus Nord sta ricevendo l’aggiornamento alla 11.1.9.9, mentre OnePlus Nord CE, venduto solo sul mercato indiano, sta ricevendo l’aggiornamento alla OxygenOS 11.0.14.14.

Per entrambi gli smartphone, il changelog è il medesimo: System

– [Fixed] freezing issue when sharing pictures in Gallery

Verificare gli aggiornamenti per Samsung e OnePlus



Tra gli smartphone sopra-elencati, alcuni non sono disponibili in Europa. Tuttavia, se foste in loro possesso, potreste procedere anche con la verifica manuale della presenza di aggiornamenti in questo modo:

per verificare la presenza dell’aggiornamento sul Samsung Galaxy A8 (2018), “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per verificare la presenza di aggiornamenti sui vari OnePlus, “Impostazioni> Sistema > Aggiornamento software“;

Leggi anche: migliori smartphone Android