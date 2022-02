Diamo a Cesare quel che è di Cesare, bisogna riconoscerlo, Samsung è uno dei produttori più celeri dal punto di vista del rilascio di aggiornamenti, siano essi versioni della propria interfaccia o patch di sicurezza; proprio all’ambito sicurezza si riferisce la notizia che vi riportiamo oggi, pare infatti che il colosso coreano abbia, negli ultimi anni, venduto svariati dispositivi afflitti da un problema di sicurezza. Vediamo di cosa si tratta.

Varie generazioni di smartphone Samsung hanno avuto lo stesso problema

Stando ad un rapporto condotto da ricercatori dell’Università di Tel Aviv, di cui potete prendere visione qui, pare che svariati dispositivi siano stati venduti con un problema che avrebbe consentito agli hacker di impadronirsi delle informazioni sensibili degli utenti. Pare infatti che i modelli Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 e Galaxy S21 non memorizzassero correttamente le chiavi crittografiche, esponendo le informazioni in esse memorizzate (ad esempio password) a possibili furti.

Quindi se ho uno di questi dispositivi mi devo preoccupare? La risposta in realtà è ni in quanto Samsung, messa al corrente del problema, ha subito provveduto a tappare la falla con il rilascio delle patch di sicurezza di agosto 2021, risolvendo anche una successiva vulnerabilità con le patch di ottobre 2021. In pratica se il dispositivo in vostro possesso ha ricevuto queste patch di sicurezza, potete stare tranquilli, non siete più esposti a questa vulnerabilità; di contro se il vostro smartphone è un modello datato, e quindi non più supportato da Samsung nemmeno con le patch di sicurezza, molto probabilmente siete ancora afflitti da questa problematica. L’alternativa in questo caso, qualora per qualsiasi motivo non vogliate abbandonare il telefono in questione, potrebbe esse quella di rivolgervi al magico mondo del modding che, oltre a svecchiare e probabilmente migliorare le prestazioni del vostro dispositivo, nella maggior parte dei casi vi consente un supporto continuativo dal punto di vista del rilascio della patch di sicurezza.