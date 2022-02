Ottime notizie per i possessori di Xiaomi 11T Pro che attendono con impazienza di poter “assaggiare” Android 12: il team di sviluppatori di Xiaomi, infatti, ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta con sé MIUI 13, l’interfaccia personalizzata dell’azienda basata sull’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

Xiaomi 11T Pro è uno dei primi smartphone del colosso cinese a ricevere questo update, che al momento non è invece disponibile per il “fratello minore” Xiaomi 11T (per il quale il produttore mantiene una linea di sviluppo separata).

Xiaomi 11T Pro riceve l’update con MIUI 13 e Android 12

La versione software dell’aggiornamento che porta Android 12 su tale smartphone di Xiaomi è la V13.0.1.0.SKDMIXM, il “peso” dell’update è di 3,4 GB e le patch di sicurezza sono quelle relative a gennaio 2022. Questi sono tutti i dettagli dell’update, incluso il link per scaricare il relativo file:

Device Name: Xiaomi 11T Pro

Version: MIUI 13.0.1.0 SKDMIXM

Codename: vili

Type: Stable Beta

Region: Global

Android version: 12

Android security patch level: January 2022

Download Link: Recovery

Tra le novità vi sono un centro di controllo ridisegnato, la funzione Mi Smart Hub (ossia una soluzione studiata per consentire agli utenti di connettersi all’ecosistema di Xiaomi), nuovi widget e sfondi, il miglioramento della stabilità complessiva e della sicurezza, una più elevata attenzione alla salvaguardia della privacy.

Come procedere all’aggiornamento

Come sempre avviene, al momento la nuova versione software è stata messa a disposizione di una ristretta cerchia di utenti, in modo da poter individuare eventuali bug rilevanti (e procedere alla loro risoluzione) prima di un rilascio generale.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile per il vostro modello, potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone. I più impazienti possono anche procedere ad una ricerca manuale andando nella sezione dedicata agli update all’interno del menu delle impostazioni.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Xiaomi 11T Pro