OnePlus sta rilasciando la beta pubblica di ColorOS 12 per OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T. La novità principale di questo aggiornamento è l’aggiunta della funzionalità DC Dimming che fornisce una protezione per gli occhi riducendo lo sfarfallio in condizioni di scarsa illuminazione.

ColorOS 12 beta porta il DC Dimming su OnePlus 8 Pro e 8T

Per alcuni utenti il DC Dimming è meglio tollerato rispetto al metodo di attenuazione PWM a bassa frequenza, tuttavia il DC Dimming può portare alla perdita della gamma dinamica e alla scarsa uniformità del colore sul display. I dirigenti di OnePlus affermano che il DC Dimming influisce sull’assistenza post-vendita dello schermo e sulla reputazione della qualità dello stesso.

Secondo gli ingegneri di ColorOS, il DC Dimming di OPPO è diverso da quello di altri produttori, in quanto adotta il metodo di “mask dimming” con “dither smoothing”. La luminosità del contenuto dell’intero schermo è stata effettivamente ridotta, tuttavia mantiene ancora l’effetto del normale DC Dimming.

OPPO continua a esplorare il sistema di retroilluminazione e ottiene finalmente tre coefficienti di valore ottimali risolvendo i problemi relativi al disallineamento del colore, allo sfarfallio e alla luminosità instabile, massimizzando anche la protezione per gli occhi.

Ricordiamo che dopo l’aggiornamento di OnePlus 8T alla ColorOS 12 la funzionalità DC Dimming è stranamente scomparsa e OnePlus non ha fornito alcuna spiegazione in merito.

