Nonostante la versione finale di Android 13 sia prevista per il periodo compreso fra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, xiaomiui si è portato avanti con il lavoro buttando giù una lista attendibile con dentro i dispositivi di Xiaomi, Redmi e POCO che lo riceveranno come aggiornamento.

È già tempo quindi di dare un’occhiata ai dispositivi, quasi tutti smartphone, di Xiaomi, Redmi e POCO che avranno la possibilità di scaricare l’aggiornamento ad Android 13, magari accompagnato dalla MIUI 14. Qui sotto, dunque, trovate la lunghissima lista con i dispositivi:

Dispositivi Xiaomi che riceveranno Android 13

Mi 10S

Mi 11/Pro/Ultra

Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12 / Pro / Lite

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5 Series

Dispositivi Redmi che riceveranno Android 13

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Dispositivi POCO che riceveranno Android 13

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G

POCO C4

Dispositivi che potrebbero ricevere Android 13

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / Pro

Redmi Note 8 2021

Dispositivi che non riceveranno Android 13

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3 / NFC

POCO X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite/Youth Edition

Mi 10i/10T Lite

Mi Note 10 Lite

I dispositivi dati per certi sono solamente quelli nelle prime tre liste perché sono dispositivi recenti, di punta e di gran successo per Xiaomi, POCO e Redmi; ci sono comunque buone possibilità per gli altri meno recenti, ma non per quelli che ormai possiedono qualche anno sulle spalle.

Bisogna tener presente che la lista in questione non proviene da Xiaomi e quindi ci potrebbero essere differenze e che non sono state ancora rese note delle tempistiche di rilascio, anche se ipotizziamo che i primi potrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento ad Android 13 già dalla fine dell’anno.