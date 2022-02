OPPO ha già rilasciato in India alcuni smartphone della serie Reno7, nello specifico Reno7 e Reno7 Pro, ma si vocifera, come vi abbiamo già riportato, che vi sia un altro componente della famiglia in arrivo. Ora grazie ai render ufficiali, diffusi dal colosso cinese, possiamo ammirare design e caratteristiche del prossimo OPPO Reno7 Z 5G; vediamoli insieme.

OPPO conferma design e specifiche del prossimo OPPO Reno7 Z 5G

Come potete notare dalle immagini, lo smartphone sarà disponibile in due colorazioni, anteriormente avrà un display con sensore di impronte digitali integrato e un foro nella parte alta sinistra, per ospitare il sensore fotografico, posteriormente troverà spazio il comparto fotografico principale composto da due grandi sensori, uno più piccolo e un flash LED. Il tasto di accensione sarà posto sul lato destro di OPPO Reno7 Z 5G, mentre bilanciere del volume e carrellino per la SIM saranno sul lato sinistro; il lato inferiore ospiterà un jack audio da 3,5 mm, una porta USB-C, la griglia dell’altoparlante e un microfono (un secondo sarà presente sul lato superiore).

Il brand ha inoltre confermato alcune caratteristiche tecniche, sappiamo quindi che il dispositivo sarà mosso dal processore Snapdragon 695 e avrà una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida proprietaria SuperVOOC da 65 W; inoltre avrà una funzione di espansione della memoria RAM (tramite RAM virtuale, ovvero parte della memoria interna del dispositivo potrà all’occorrenza essere impiegata come memoria volatile).

I dettagli ufficiali confermati si fermano qui, ma considerando che OPPO Reno7 Z 5G potrebbe essere una versione ottimizzata dell’OPPO A96 5G, si può presumere che monterà un pannello OLED FHD+ da 6,43 pollici, potrebbe avere l’interfaccia proprietaria Color OS 12 con a bordo Android 11, 8 GB di RAM LPDDR4 e fino a 256 GB di memoria interna UFS 2.2; il sensore fotografico principale potrebbe essere da 48 MP, mentre quello anteriore da 16 MP. Ad ogni modo, non dovrebbe mancare molto prima che OPPO rilasci per intero le specifiche tecniche del nuovo membro della famiglia Reno7.