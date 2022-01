Alla fine di novembre OPPO ha svelato le caratteristiche degli smartphone della serie OPPO Reno7 e ora il produttore asiatico si prepara a lanciare tali device a livello globale.

Il primo appuntamento è fissato in India, ove la divisione locale di OPPO ha reso noto di avere in programma l’evento di lancio della serie OPPO Reno7 per il 4 febbraio 2022.

La serie OPPO Reno7 in arrivo in India

Certamente saranno annunciati OPPO Reno7 e Reno7 Pro mentre qualche dubbio rimane sul terzo modello della serie, ossia OPPO Reno7 SE.

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di OPPO Reno7 e Reno7 Pro:

OPPO Reno7

display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90Hz, luminosità fino a 600 nit e sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali

processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G

8/12 GB di RAM LPDDR4x RAM

128/256 GB di memoria di archiviazione di tipo UFS 3.1

fotocamera frontale da 32 megapixel con apertura f/2.4

tripla fotocamera posteriore (sensore primario da 64 megapixel con apertura f/1.7, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 megapixel con apertura f/2.4)

batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 60 W

Android 11 con ColorOS 12

OPPO Reno7 Pro

display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90Hz, luminosità fino a 920 nit e sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali

processore MediaTek Dimensity 1200-MAX

8/12 GB di RAM LPDDR4x RAM

256 GB di memoria di archiviazione di tipo UFS 3.1

fotocamera frontale da 32 megapixel con apertura f/2.4

tripla fotocamera posteriore (sensore primario da 50 megapixel con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 megapixel con apertura f/2.4)

batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W

Android 11 con ColorOS 12

Restiamo in attesa di scoprire quando tali smartphone saranno lanciati anche in Europa e, soprattutto, a quali prezzi.

