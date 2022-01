OPPO si sta preparando per immettere un nuovo smartphone sul mercato chiamato A96 5G. Se, fino ad oggi, si sapeva ben poco sul dispositivo, le immagini per la stampa trapelate online ci permettono di dare uno sguardo al design del nuovo dispositivo in arrivo.

OPPO A96 5G sembra già ufficiale in queste foto

Evan Blass, meglio noto come @evleaks, ha condiviso diverse foto del telefono, rivelandone il design.

OPPO A96 5G, secondo le immagini trapelate in rete, avrà due fotocamere sul retro, una singola a foro nella parte anteriore e lati piatti. Anche se alcuni utenti su Twitter hanno evidenziato come lo smartphone richiami una forte somiglianza con l’iPhone 12 di Apple per quanto riguarda la parte posteriore dello smartphone dell’azienda cinese, lo stesso non si può dire della parte frontale.

Questa infatti sembra avere uno schermo dotato di una fotocamera singola punch hole, aumentando così il rapporto schermo-corpo complessivo rispetto ad un dispositivo dotato di notch. A parte questo però, non ci sono dati sulle specifiche del dispositivo (tranne il fatto che supporterà la connettività 5G).

Le immagini sembrano arrivare dal sito web ufficiale, il che può significare che il lancio del nuovo A96 è dietro l’angolo e presto probabilmente vedremo altri teaser.