Alla fine dello scorso mese OPPO ha lanciato la serie OPPO Reno7 in India ma pare che il produttore cinese sia al lavoro su un altro modello di questa serie di device, il cui nome ufficiale dovrebbe essere OPPO Reno7 Z 5G.

E nelle scorse ore TheLeaks ha pubblicato su Twitter quelle che potrebbero essere le prime immagini rendering dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità e potendo trattarsi di uno dei tanti fake che popolano la Rete).

Ecco cosa sappiamo su design e caratteristiche di OPPO Reno7 Z 5G

In particolare, le immagini pubblicate ci mostrano la parte posteriore dello smartphone, caratterizzata da un comparto fotografico composto da tre sensori (due di dimensioni piuttosto generose) posizionato nell’angolo in alto a sinistra e con due colorazioni probabilmente dedicate ad un pubblico giovane (una rosa e una con più tonalità).

Le immagini ci mostrano anche una piccola parte del display, che dovrebbe presentare una fotocamera frontale nell’angolo in alto a sinistra.

Il leaker non ha fornito ulteriori dettagli sulle possibili caratteristiche di OPPO Reno7 Z 5G ma, stando ad alcune indiscrezioni emerse in precedenza, lo smartphone dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm (potrebbe trattarsi di un Qualcomm Snapdragon 480+) e dovrebbe poter fare affidamento su 8 GB di RAM e su Android 11 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento ad Android 12).

Tra le altre feature dello smartphone di OPPO vi dovrebbero essere una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W) e la certificazione TUV Rheinland.

Per quanto riguarda il possibile lancio sul mercato, a dire di chunvn8888 su Twitter, OPPO Reno7 Z 5G dovrebbe essere diponibile in Vietnam a partire da marzo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore per capire se nei suoi progetti vi sia il lancio di tale smartphone a livello globale o soltanto in determinati Paesi e, soprattutto, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.