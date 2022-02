Vodafone prepara nuove rimodulazioni a partire dal 16 marzo 2022

Ci sono delle nuove rimodulazioni in arrivo per non pochi clienti di Vodafone Italia: a partire dal 16 marzo 2022, previa opportuna comunicazione, alcune offerte dell’operatore subiranno degli aumenti del costo di rinnovo mensile di 2,99 euro o 3,99 euro. I clienti interessati hanno già iniziato a ricevere il messaggio informativo.

Insomma, se nei giorni scorsi avevamo parlato di Vodafone per varie ed altre vicende — dall’inserimento in listino dei Samsung Galaxy S22 alla sostituzione gratuita per le SIM inferiori ai 128K, fino alla classifica di Opensignal e al rifiuto dell’offerta d’acquisto di Iliad —, oggi ci tocca dare l’ennesimo dispiacere ai clienti dell’operatore rosso.

Vodafone: rimodulazioni dal 16 marzo 2022

Come si accennava in apertura, a partire dal 16 marzo 2022 un numero limitato di clienti Vodafone di rete mobile dovrà fare i conti con un nuovo aumento del costo mensile: nella maggior parte dei casi si parla di rimodulazioni nella misura di 2,99 euro in più al mese, ma ad alcuni clienti sono già stati comunicati rincari di 3,99 euro al mese.

Tutti i clienti toccati da questa nuova modifica unilaterale delle condizioni di contratto verranno ovviamente avvisati in anticipo da Vodafone a mezzo dei soliti canali di comunicazione: oltre ai classici SMS informativi, tutte le indicazioni del caso sono disponibili anche nell’Area Fai Da Te del sito ufficiale dell’operatore e attraverso l’app My Vodafone. La campagna informativa è partita proprio oggi, 16 febbraio 2022. Qui di seguito potete leggere un esempio dei messaggi in arrivo:

“Modifica contrattuale: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio al crescente volume di traffico dati, dal primo rinnovo successivo al 16/03 la tua offerta costerà 2,99 euro in più al mese. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 17/04 su voda.it/disdettalineamobile, con raccomandata A/R, PEC, contattando il servizio clienti o nei nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”.

Nel messaggio, la modifica contrattuale viene giustificata dall’operatore alla luce dei necessari investimenti sulla rete, si indica la data entro la quale il cliente interessato può richiedere il passaggio ad altro operatore o recedere dal contratto senza penali (previa apposita comunicazione): nel messaggio si riporta quella del 17 aprile, ma ovviamente la stessa può variare in base alla data di invio dell’SMS informativo.

Clienti coinvolti e diritto di recesso

Per quanto riguarda i clienti Vodafone coinvolti in queste nuove rimodulazioni, le prime segnalazioni arrivano da titolari dell’offerta Infinito Gold Special Edition — che veniva proposta a prezzi personalizzati e comprende minuti illimitati verso tutti, 200 minuti verso Paesi dell’Ue, SMS illimitati verso tutti e GB illimitati in 5G ma con velocità limitata a 10 Mbps — attiva da più di sei mesi con prezzi mensili già superiori anche a 20 euro al mese.

Non si esclude che anche altre offerte Vodafone vengano coinvolte nella modifica.

Ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazione Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259), tutti i clienti toccati dalla modifica unilaterale delle condizioni di contratto — oltre a poter disattivare l’offerta oggetto della variazione — possono recedere dal contratto o passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione, dandone apposita comunicazione. Tra le modalità di esercizio gratuito del diritto di recesso, che presuppone l’indicazione della “modifica delle condizioni contrattuali“ come causale, si segnalano: PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it; raccomandata A/R al Servizio Clienti Vodafone, Casella Postale 190 10015 Ivrea (Torino); chiamata al Servizio Clienti Vodafone al 190 o compilazione del modulo dedicato nei negozi Vodafone; sito ufficiale dedicato variazioni.vodafone.it, accedendo con le stesse credenziali dell’area fai da te di Vodafone.

Nei casi in cui sia attiva una rateizzazione per l’acquisto di un dispositivo, al cliente viene offerta la possibilità di continuare a pagare le rate residue con la stessa cadenza e senza variare il metodo di pagamento; in alternativa è possibile manifestare nel modulo di recesso la volontà di pagare l’importo residuo in un’unica soluzione.