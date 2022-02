OpenSignal ha rilasciato il suo report “Global Mobile Network Experience Awards 2022“, che analizza le prestazioni di tantissimi operatori in giro per il mondo. L’Italia non spicca in alcun Global Awards, e l’unico operatore del nostro Paese a essere citato è Vodafone.

Vodafone è l’unico Global High Performer in Italia con il suo 4G

OpenSignal ha pubblicato il suo ultimo rapporto che confronta le prestazioni di centinaia di operatori a livello globale e stabilisce i migliori sotto diversi aspetti. Per quanto riguarda la migliore esperienza video i migliori sono stati T-Mobile Netherlands e KPN nei Paesi Bassi, che hanno fatto registrare un punteggio praticamente identico: tra quelli che si sono messi in mostra nella stessa categoria abbiamo ad esempio Vodafone (Olanda e Repubblica Ceca), SK telecom (Corea del Sud), 3 (Svezia e Danimarca) e Swisscom (Svizzera).

Per la migliore esperienza gaming a spiccare sono LG U+ e SK telecom, entrambi in Corea del Sud, che risultano tra i Global Winner anche per quanto riguarda la Voice App Experience (utilizzo di app vocali come WhatsApp, Skype e Facebook Messenger).

Il premio per la migliore velocità di download se lo è aggiudicato SK telecom (Corea del Sud), che ha ottenuto un risultato medio di 143 Mbps: dicono la loro pure LG U+ e KT (Corea del Sud), T-Mobile e KPN (Paesi Bassi), Telia e Telenor (Norvegia), Telus e Bell (Canada) e Swisscom (Svizzera). A livello di upload a vincere il premio Global Winner è 3 (Danimarca) con 20,9 Mbps di media, mentre tra i cosiddetti Leaders possiamo trovare quasi tutti gli operatori appena citati con l’aggiunta di Vodafone (Repubblica Ceca).

In quanto alla disponibilità del 4G è LG U+ (Corea del Sud) ad aggiudicarsi il premio: ottimi risultati anche per SK telecom e KT (Corea del Sud), Rakuten, NTT DoCoMo e au (Giappone), T-Mobile (Paesi Bassi), Jio e Airtel (India), TPG (Singapore) e Smartfren (Indonesia).

E gli operatori italiani? Dove sono Vodafone, WINDTRE, TIM e Iliad? Sono rimasti tutti a bocca asciutta sia tra i Global Winners and Leaders sia nelle Global Rising Stars, che cita quelli che si sono migliorati di più. A farsi notare è solo Vodafone Italia, l’unico “Global High Performer” italiano per la disponibilità del 4G con un punteggio del 96%. Se desiderate consultare il report completo di OpenSignal potete seguire questo link: vi aspettavate risultati simili?

