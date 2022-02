Il team di sviluppatori di Microsoft ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per SwiftKey (la versione 7.9.7.11), la popolare tastiera alternativa che nel corso degli anni ha fatto innamorare di sé tantissimi utenti Android per l’esperienza e le funzionalità che è in grado di garantire.

Le novità della versione 7.9.7.11 di SwiftKey per Android

Sono diverse le novità introdotte dal team di SwiftKey con questa versione della tastiera e probabilmente quella più interessante è rappresentata dalla possibilità di sfruttare un comodo motore di ricerca per trovare le emoji desiderate in ben 139 lingue (l’elenco di tutte quelle supportate può essere trovato seguendo questo link).

Un’altrà novità introdotta con questa versione è quella chiamata Intelligent Nudge, ossia una funzione che è in grado di rilevare automaticamente un’attività e chiedere quindi agli utenti se desiderano aggiungerla a Microsoft To Do.

Infine, con tale release della tastiera di Microsoft viene aggiunto il supporto a nuove lingue (Awadhi, Frisia orientale, Garwhali, Hmar e Saraiki).

Ricordiamo che tra i principali punti di forza di SwiftKey vi sono la possibilità di scegliere il modo di inserimento del testo (digitazione o scorrimento), i suggerimenti forniti dall’Intelligenza Artificiale, il supporto a emoji e GIF, la possibilità di personalizzare l’aspetto della tastiera con oltre 100 temi, un sistema di predizione del testo e il supporto ad oltre 400 lingue.

Come scaricare le varie versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le varie novità studiate dal team di sviluppatori di SwiftKey, potete scaricare il relativo file APK da installare manualmente da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) oppure attraverso il Google Play Store:

Chi invece non vuole rinunciare all’affidabilità e alle garanzie della release stabile di SwiftKey per Android, può raggiungere la pagina ad essa dedicata sul Google Play Store attraverso il seguente badge:

