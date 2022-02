Microsoft Defender Preview disponibile per Android e Windows, ancora per pochi

Questa settimana Microsoft ha lanciato ufficialmente la nuova applicazione Microsoft Defender Preview sia per dispositivi Android che per Windows.

Allo stato attuale, purtroppo, l’applicazione è disponibile soltanto negli Stati Uniti, tuttavia man mano che i test proseguiranno verrà presumibilmente portata anche in altri mercati.

Microsoft Defender è lo strumento antimalware del colosso di Redmond ed è presente su Windows da un bel po’ di tempo, mentre finora su Android era disponibile soltanto attraverso Microsoft Defender ATP, che però era rivolto soltanto agli utenti business.

La nuova versione Preview di Microsoft Defender permette all’utente di gestire la sicurezza non solo del dispositivo in uso, ma anche di tutti gli altri collegati allo stesso account Microsoft. La schermata home, come si vede nelle immagini riportate, offre una comoda panoramica dello stato di protezione di tutti i dispositivi dell’utente.

Basta poi un click o un tap sulla voce d’interesse per leggere maggiori informazioni sullo status di ciascun dispositivo, come il numero di app e link (Android) o file (Windows) analizzati nelle ultime 24 ore. Sui prodotti Windows è possibile anche vedere le impostazioni attuali di strumenti come protezioni contro virus, minacce, ransomware e altro. Non manca neppure la possibilità di visionare la cronologia per controllare le precedenti minacce.

A questo punto si rende necessario qualche chiarimento: per i dispositivi Windows, per adesso Microsoft Defender Preview non sostituisce Windows Security, ma si pone come uno strumento complementare ad esso, sebbene il rinnovamento della UI faccia pensare ad un possibile rimpiazzo dell’app integrata. Quanto ad Android, l’utilità di un antivirus su smartphone e tablet del robottino è discutibile, l’app potrebbe tornare utile soprattutto per individuare potenziali minacce in app scaricate e link.

In definitiva, la caratteristica più comoda di Microsoft Defender Preview è proprio quella descritta sopra: l’avere un unico “centro di controllo” dello stato di sicurezza di tutti i propri dispositivi, utile soprattutto se si è soliti condividere con altri il proprio PC.

Microsoft Defender Preview è già disponibile al download sul Google Play Store a questo link e sul Microsoft Store a questo link. L’app è scaricabile e installabile anche fuori dagli USA, tuttavia al momento non permette di eseguire il login fuori dal suolo statunitense.

