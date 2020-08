Torniamo ad occuparci di Microsoft Defender, il nuovo antivirus per Android del colosso di Mountain View: a distanza di qualche mese del rilascio della versione preview, infatti, l’applicazione è stata ora pubblicata anche sul Google Play Store.

Si tratta ancora di una versione “preview” e, così come ci tiene a precisare il team di sviluppatori, l’app è riservata ai clienti aziendali con un valido abbonamento a Microsoft 365 E5.

Microsoft Defender disponibile sul Play Store

Stando a quanto si apprende, Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) aiuta gli utenti aziendali a rimanere protetti dalle minacce alla sicurezza informatica come app dannose e siti Web pericolosi che possono tentare di rubare loro delle informazioni ed è anche una piattaforma che consente ai team di sicurezza di prevenire, rilevare e indagare sugli incidenti di sicurezza informatica all’interno dell’azienda.

Così come fa Google Play Protect, Microsoft Defender analizza tutti gli APK installati e può anche contare su un filtro Web integrato (sebbene non sia chiaro come funzioni su Android).

L’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: