Nelle scorse ore Microsoft ha lanciato una versione preview del suo nuovo antivirus per Android: stiamo parlando di Microsoft Defender for Android.

Così come spiegato dal team del colosso di Redmond, questa preview pubblica includerà la protezione contro il phishing e farà un passo in avanti rispetto alla protezione anti-malware integrata di Google per offrire il rilevamento del malware basato sulla firma. Le scansioni eseguite istantaneamente rilevano malware e applicazioni potenzialmente indesiderate e, se viene scaricata un’app sicura, l’utente visualizzerà una notifica che lo informa che è “pulita”.

Per quanto riguarda le protezioni Web di Microsoft Defender for Android, tra quelle incluse vi sono misure anti-phishing (in modo che i siti Web non sicuri inviati tramite SMS, WhatsApp, e-mail o altre app vengano immediatamente bloccati) e la tecnologia Defender SmartScreen per bloccare anche connessioni di rete non sicure che le app dannose potrebbero tentare di creare all’insaputa dell’utente.

Come scaricare la preview di Microsoft Defender for Android

Il team di sviluppatori ha già promesso per i prossimi mesi l’introduzione di ulteriori funzionalità, oltre che il rilascio di una versione anche per i dispositivi iOS. Se desiderate scaricare l’app per provare l’anteprima, potete trovare tutto ciò di cui avete bisogno seguendo questo link.