A distanza di quasi due mesi dall’avvio delle consegne negli USA, la seconda generazione di Pixel Stand è, finalmente, pronta a supportare la ricarica wireless rapida come annunciato in fase di presentazione da Google. Grazie ai recenti aggiornamenti software, infatti, il Pixel 6 Pro ed il Pixel 6 possono essere ricaricati velocemente in modalità wireless (fino ad un massimo di 23 W e 21 W rispettivamente). Vediamo, di seguito, i dettagli:

Il Pixel Stand di seconda generazione supporta finalmente la ricarica wireless rapida per i Pixel 6 e 6 Pro

È stato necessario attendere qualche settimana più del previsto ma, finalmente, il Pixel Stand di seconda generazione è ora in grado di sfruttare al massimo le sue capacità offrendo la ricarica wireless rapida per i Pixel 6 e 6 Pro. Questa nuova funzione doveva essere introdotta con l’aggiornamento di dicembre per gli smartphone Pixel ma è stata posticipata. Grazie all’aggiornamento di fine gennaio, invece, i nuovi smartphone Pixel di Google sono finalmente in grado di sfruttare al massimo le potenzialità del Pixel Stand.

Per sfruttare la ricarica rapida wireless con Pixel 6 e Pixel 6 Pro è necessario aver installato l’aggiornamento SQ1D.211205.016 oppure SQ1D.220105.007 (o versioni successive che Google rilascerà nelle prossime settimane). Da notare, inoltre, che gli utenti dovranno utilizzare l’app Pixel Stand per “sbloccare” la massima velocità di ricarica seguendole indicazioni fornite direttamente dall’applicazione.

Ricarica rapida fino a 23 W

In questo modo, dopo l’aggiornamento degli smartphone e il completamente della configurazione dell’app, sarà possibile ricaricare in modalità wireless il Pixel 6 con una potenza di 21 W. Per quanto riguarda il Pixel 6 Pro, invece, si potrà raggiungere un valore massimo di 23 W. Naturalmente, la seconda generazione di Pixel Stand potrà essere utilizzata per la ricarica wireless anche con altri smartphone.

In particolare, per i “vecchi” Pixel come il 3/3 XL, 4/4 XL e il 5 è possibile sfruttare una ricarica da 10 W. Per tutti gli altri smartphone compatibili con lo standard Qi, invece, la ricarica wireless arriverà fino a 15 W. Si tratta di un passo in avanti rispetto alla prima generazione che garantiva una ricarica da 10 W per tutti i Pixel compatibili e da appena 5 W per i dispositivi compatibili con la tecnologia Qi. La seconda generazione di Pixel Stand supporta anche la ricarica via cavo con un caricabatterie da 30 W.

Ricordiamo che, almeno per il momento, la commercializzazione del Pixel Stand di seconda generazione è limitata ad alcuni mercati. Google ha avviato le vendite solo in una cerchia ristretta di mercati (Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti) rimandando ad un secondo momento la possibile estensione della commercializzazione. In futuro, quindi, potrebbe esserci anche un debutto in Italia. Attualmente, il prezzo di listino per i mercati europei dove sono già partite le vendite è di 79 euro.