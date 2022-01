Dall’India arrivano nuove anticipazioni su OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord CE 2, osia due degli smartphone che il produttore cinese si prepara a lanciare sul mercato.

Iniziando da OnePlus 2T, lo smartphone nel Paese asiatico dovrebbe essere lanciato tra marzo e aprile e potrebbe andare a posizionarsi nella fascia di prezzo inclusa tra 30.000 e 40.000 rupie, pari al cambio a circa 350 – 470 euro.

Meno costoso dovrebbe essere invece OnePlus Nord CE 2, che in India dovrebbe essere lanciato nel corso di marzo ad un prezzo compreso tra 25.000 e 30.000 rupie, pari al cambio a circa 300 – 350 euro.

Ricordiamo che negli scorsi giorni si è diffusa un’indiscrezione secondo cui OnePlus tra luglio e agosto potrebbe lanciare anche un altro modello ad un prezzo inferiore a 20.000 rupie, pari al cambio a circa 240 euro.

Le probabili caratteristiche di OnePlus Nord 2T

Di questi tre smartphone di OnePlus il più interessante è senza dubbio OnePlus Nord 2T, che dovrebbe poter fare affidamento su un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Dimensity 1300, fino a 12 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria integrata, una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W e interfaccia OxygenOS 12 basata su Android 12.

Tra i suoi punti di forza vi dovrebbe essere anche il comparto fotografico, che frontalmente dovrebbe essere caratterizzato da un singolo sensore da 32 megapixel mentre sulla parte posteriore dovrebbe vantare una tripla fotocamera (con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore monocromatico da 2 megapixel).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del team del produttore cinese per scoprire quali di questi tre smartphone saranno commercializzati anche nei mercati europei (molto probabilmente non tutti) e quali saranno i loro prezzi ufficiali.

