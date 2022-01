Realme Pad è stato al centro di numerose polemiche nei primi giorni dell’anno: tutto è rientrato con il dietrofront fatto dall’azienda cinese, che inizialmente aveva scelto di non aggiornare neanche ad Android 12 il suo nuovo tablet. Placati gli animi degli utenti è il momento di accoglierlo in alcuni punti vendita fisici: scopriamo dove acquistare offline il dispositivo.

Realme Pad è disponibile da oggi nei negozi fisici in esclusiva da Unieuro

Realme e Unieuro hanno stretto una collaborazione strategica con l’obiettivo di portare gli ultimi prodotti del marchio nelle mani dei consumatori italiani. Il nuovo tablet Android, Realme Pad, è già disponibile da qualche settimana presso tanti rivenditori online, ma da oggi è possibile acquistarlo anche nei negozi fisici Unieuro.

Come abbiamo visto, Realme Pad mette a disposizione display IPS da 10,4 pollici WUGXA+ a risoluzione 2000 x 1200, SoC Mediatek Helio G80 octa core, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, altoparlanti Dolby Atmos certificati Hi-Res, fotocamere da 8 MP e batteria da 7100 mAh con 65 giorni di durata in standby e supporto alla ricarica inversa. La casa cinese promette l’update ad Android 12 a partire dal terzo trimestre 2022 e una serie di aggiornamenti periodici di sicurezza per tre anni.

Realme Pad è disponibile all’acquisto presso i negozi fisici Unieuro con una promozione limitata ai seguenti prezzi (disponibili anche con le offerte online):

