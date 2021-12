TikTok è un social molto utilizzato in tutto il mondo e che è in grado di muovere quasi 1000 applicazioni creando un grande ecosistema intorno a sé. Oggi il social ha lanciato una nuova serie di funzionalità che permetteranno, anche a chi non è un editor professionista, di creare contenuti belli e interessanti.

“At TikTok we believe that you shouldn’t need to be a pro at video editing or an award-winning film-maker to make easy, eye-catching and entertaining content” (In TikTok crediamo che non dovresti essere un professionista del montaggio video o un regista pluripremiato per realizzare contenuti facili, accattivanti e divertenti). È con questa frase scritta sul suo blog che la piattaforma annuncia l’arrivo di alcuni nuovi strumenti per la creazione di contenuti.

Arrivano GIF, nuovi effetti vocali e il caricamento in HD

Green Screen (schermo verde), il filtro più amato e utilizzato dagli utenti, si aggiorna e abbraccia le GIF. In collaborazione con GIPHY, sarà possibile sfogliare l’enorme libreria e scegliere la GIF o il meme iconico che più ci piace e applicarlo allo sfondo, così da dare un tocco in più al nostro contenuto.

Arriva anche il miglioramento visivo con un tocco, una funzionalità che permetterà di migliorare in maniera istantanea esposizione, scarsa illuminazione e correzione del colore. Sarà utilizzabile sia con gli scatti proveniente direttamente da TikTok, che con i media presenti sul nostro dispositivo. Per provarla, basta caricare un video e toccare il pulsante presente sulla destra.

Con l’ultimo aggiornamento gli utenti avranno anche la possibilità di trasformare qualsiasi suono o voce presente nei propri video, in strumenti musicali o animali. Si potrà, ad esempio, simulare la propria voce come fosse un miagolio di un gatto o al suono emesso da un flauto. Basterà registrare un video e, nella pagina di modifica, toccare il pulsante effetti vocali nel pannello di destra. Una volta fatto, selezionare una delle tre nuove opzioni per trasformare l’audio nel video in modo che suoni come uno scoiattolo, un flauto o un gatto. Per ora i nuovi effetti disponibili sono solamente due, ma TikTok ha confermato l’arrivo di ulteriori in futuro.



Ultima, ma non per questo meno importante, è la possibilità di caricare video fino a 1080p HD. L’implementazione non sarà inizialmente per tutti, ma sarà disponibile solo in determinati paesi. Se abilitata, sarà visibile nella pagina di pubblicazione sotto la voce Altre opzioni -> Carica HD. Così facendo il video sarà pubblicato con una risoluzione di 1080p (ecco un esempio pratico).

