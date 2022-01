Con Android 12 Google ha introdotto su alcuni modelli di pixel una funzionalità chiamata “Back Tap”. Questa permette di effettuare varie azioni ( ad esempio richiamare l’assistente Google, catturare uno screenshot, mettere in pausa la riproduzione musicale o aprire un’app di nostra scelta) semplicemente facendo un doppio tocco sul retro dello smartphone. Questa funzionalità, nome in codice “Columbus”, aveva inizialmente visto la luce con le Developer Preview di Android 11, salvo poi essere stata accantonata e rimandata alla versione successiva del robottino verde.

Un utente del forum di XDA, Quinny899, ha sviluppato un applicazione che consente di portare questa funzionalità su qualsiasi telefono, ora “Tap, Tap” si è aggiornata portando numerose correzioni di bug e nuove funzioni.

Tap, Tap abbraccia il Material You e introduce alcune nuove funzioni

A differenza di come è stata implementata la funzione originale da Google (il codice risiedeva interamente in SystemUI) con Android 11, nella versione successiva il codice deputato alla rilevazione dei tocchi è stato spostato in un nuovo modulo chiamato CHRE ( Context Hub Runtime Environment) presente nella CPU degli smartphone Pixel supportati, conosciuto con il nome di Nanoapp. Considerando che Nanoapp dipende strettamente da CPU e firmware, lo sviluppatore ha dovuto implementate due modalità differenti dell’app, una dedicata agli smartphone Pixel e l’altra per telefoni non supportati dalla funzione originale. Al momento non è necessario aver acquisito i permessi di root per utilizzarla, ma non è da escludere che in futuro Google, con Android 13, cambi le carte in tavola. L’applicazione può in realtà essere utilizzata anche su dispositivi con Android 7 o superiori ma, in questo caso, necessita dei permessi di root per funzionare.

Tra le novità introdotte, che portano l’app alla build 1.0.1, troviamo il supporto al Material You di Google, l’intera interfaccia utente di Tap,Tap è stata ridisegnata e resa più semplice, ma non solo, nel changelog vengono riportate le seguenti voci:

Risolti vari arresti anomali tra cui Snapchat, collegamenti alle app e problemi di rete

Miglioramenti alla ricerca delle specifiche del dispositivo per la raccomandazione del modello

Miglioramenti alla notifica e alle impostazioni rapide espandi/comprimi le azioni

Le azioni che non sono supportate ora forniranno un motivo per cui non lo sono

Aggiunto il gate di risparmio batteria

Qualora foste interessati, potete seguirne lo sviluppo e scaricare l’apk da Github o dal thread ufficiale su XDA.