Samsung Galaxy Tab S8 si avvicina sempre di più al lancio, che potrebbe avvenire durante il prossimo evento Unpacked di febbraio (quando saranno presentati anche i Galaxy S22). Oggi possiamo mostrarvi nuove immagini che svelano il tablet da tutte le angolazioni e fornirvi tre sfondi da scaricare per dare un tocco di novità al vostro attuale dispositivo.

Samsung Galaxy Tab S8 a 360 gradi in queste nuove immagini

Dopo lo spoiler fatto da Amazon qualche giorno fa sono ormai pochi i segreti rimasti per la serie Samsung Galaxy Tab S8. Grazie alle nuove immagini trapelate in queste ore possiamo però dare uno sguardo ancora più approfondito al design del tablet, visto che viene “inquadrato” in tutte le angolazioni e nelle due colorazioni argento e nero.

Vi ricordiamo che il dispositivo dovrebbe mettere a disposizione un display LCD da 11 pollici a 120 Hz con risoluzione 2560 x 1600, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8-128 GB di memorie di base, doppia fotocamera da 13+5 MP, quattro speaker e batteria da 8000 mAh. Non mancherà secondo quanto sappiamo il supporto alla S-Pen, che potrà essere agganciata al tablet Samsung magneticamente.

Download sfondi Samsung Galaxy Tab S8

Se ancora non siete soddisfatti, la stessa fonte (il noto leaker Evan Blass, @evleaks), ha pubblicato anche tre sfondi ufficiali ad alta risoluzione che potete scaricare e utilizzare sul vostro attuale tablet Android (ma non solo). Si tratta di immagini con lo stesso stile di quelle trapelate per la serie Samsung Galaxy S22 qualche giorno fa.

La presentazione della serie Samsung Galaxy Tab S8 dovrebbe avvenire durante il Galaxy Unpacked 2022. Continuate a seguirci perché prima dell’evento avremo sicuramente ulteriori anticipazioni.

