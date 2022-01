Oramai da tanti mesi si parla del primo smartphone pieghevole di Google, conosciuto probabilmente da tanti con il soprannome di Google Pixel Fold ma che potrebbe arrivare sul mercato come Google Pixel Notepad.

Ricordiamo che all’inizio di quest’anno nella seconda beta di Android 12L sono stati scovati nuovi interessanti dettagli su tale device, a conferma del fatto che il colosso di Mountain View, nonostante le voci contrarie, sta ancora lavorando su questo telefono e ha in programma di lanciarlo entro la fine dell’anno.

Ecco quanto potrebbe costare Google Pixel Notepad

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, il team di Google avrebbe anche già deciso in quale fascia di prezzo andare a posizionare il primo smartphone pieghevole dell’azienda: negli Stati Uniti, infatti, Google Pixel Notepad dovrebbe essere proposto a circa 1.400 dollari.

Nel caso in cui tale anticipazione si rivelasse fondata, negli Stai Uniti il primo smartphone pieghevole di Google costerebbe 500 dollari in più rispetto a Google Pixel 6 Pro, una differenza meno marcata rispetto a quella esistente tra Samsung Galaxy S21 Ultra (che costa 1.199 dollari negli USA) e Samsung Galaxy Z Fold3 (1.799 dollari).

C’è da tenere presente che tutte queste indiscrezioni sono relative ad un progetto ancora in fase di realizzazione e, pertanto, soggetto a modifiche anche rilevanti mentre una cosa pare essere sempre più sicura: Google Pixel Notepad non sarà uno smartphone destinato ad una commercializzazione globale.

E così inizialmente il primo smartphone pieghevole di Google sarà venduto in esclusiva negli Stati Uniti, per poi essere lanciato in un secondo momento anche in altri mercati (probabilmente soltanto in pochi Paesi selezionati). In sostanza, il colosso di Mountain View intende essere cauto e capire che genere di accoglienza un dispositivo di questo tipo possa ricevere.

Sarà interessante scoprire se la dotazione hardware sarà da fascia altissima o se, al contrario, Google deciderà di puntare soprattutto sull’ottimizzazione software.