Con l’aggiornamento ad Android 12, Google ha abbracciato il Material You e il sistema di temi dinamici Monet — che dovrebbe raggiungere la verà maturità in Android 13 — e adesso sta conducendo dei test per sfruttare questa funzione visivamente molto gradevole anche nella visualizzazione delle immagini nell’app Ricerca.

I test portati avanti dal team di Big G mostrano un redesign di grande impatto visivo, che sostituisce lo sfondo bianco o grigio con un bel tocco di colore. Il tutto mentre informazioni e tasti vengono riorganizzati per rendere l’esperienza d’uso più appagante.

Come si può vedere dal confronto tra i seguenti screenshot, le immagini mostrate in primo piano non cambiano, tuttavia la ricerca Google fa bella mostra del nome del sito di provenienza e della favicon in alto a sinistra, la “x” per chiudere l’immagine trasloca a destra, mentre il tasto Condividi viene presumibilmente ricompreso nel menu overflow.

In aggiunta a questo, il maggior risalto dato alla fonte traspare anche dalle dimensioni nettamente maggiorate del titolo di pagina/articolo, mentre il tasto Visita si sposta in fondo a destra. Al pari di ogni altro elemento della schermata, anche questo tasto viene ora tematizzato in base al colore dominante dell’immagine in primo piano. Il tutto acquisisce un aspetto più interessante e meno generico. L’ispirazione dal Material You (e forse dalla pagina Now Playing di YouTube Music) è ben evidente.

La griglia delle Immagini correlate prende ora la forma di un carosello, anch’esso colorato a tema e con possibilità di espansione da parte dell’utente. L’ultimo cambiamento significativo dell’app Google attiene al tasto di Google Lens, ora ben visibile nell’angolo in basso a sinistra.

Sebbene nelle settimane si siano andate moltiplicando le segnalazioni di utenti che si sono imbattuti in questo gradevole rinnovamento della visualizzazione delle immagini della Ricerca Google, il roll out non è ancora molto ampio. Naturalmente tutte queste novità sarebbero accolte di buon grado anche sul sito desktop.

E voi avete già visto tutti questi cambiamenti? Ditecelo nei commenti.

