Da WhatsApp Beta nuovi indizi per la migrazione delle chat da Android a iOS

Un nuovo aggiornamento della versione beta di WhatsApp è appena approdato nel TestFlight beta Program, si tratta della release 22.2.74 e contiene nuovi importanti indizi per una funzione attesa da tempo: la migrazione della cronologia delle chat da Android ad iOS.

Avete letto bene, dal momento che si parla di migrazione “verso” iOS, è proprio dalla versione beta dell’app per il sistema operativo della mela che bisogna partire.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento

A meno che non abbiate tra le mani un iPhone, dunque, vi interesserà poco o nulla del numero di versione (22.2.74) di WhatsApp Beta in argomento. Ben più interessante è la funzione oggetto di avvistamento.

Riavvolgendo il nastro, probabilmente ricoderete che vi abbiamo già parlato della possibilità di trasferire le chat di WhatsApp da iOS a Samsung. Nei mesi scorsi, poi, un annuncio più ampio era arrivato da Google, toccando dapprima i soli Pixel e poi in generale Android 12.

Dello stesso percorso, ma nel senso di marcia opposto (da Android ad iOS) si era comunque già vociferato lo scorso anno. In particolare, in WhatsApp Beta 2.21.20.11 per Android era stata avvistata la possibilità di trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp dal robottino alla mela. Adesso ulteriori dettagli arrivano dall’altro capo del filo, con WhatsApp beta per iOS 22.2.74.

Come potete vedere dagli screenshot, WhatsApp chiederà all’utente il permesso per importare la cronologia delle conversazioni prima di dare il via al processo. Nel nostro precedente articolo sull’argomento vi avevamo segnalato che per usare la funzione sarebbe stata necessaria l’app Passa a iOS di Apple, ma su questo punto bisognerà tornare in futuro, quando la funzione sarà effettivamente disponibile.

Allo stato attuale purtroppo non lo è ancora e mancano ancora all’appello informazioni essenziali come tempistiche di rilascio e versioni dei sistemi operativi compatibili.

Come installare l’ultima versione di WhatsApp Beta

La versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.