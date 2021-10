Il passaggio ad un nuovo smartphone può essere un’esperienza che mette ansia, soprattutto se si passa anche ad un sistema operativo nuovo e il team di Google, consapevole di ciò, con Android 12 ha introdotto un notevole miglioramento per chi proviene da un iPhone: ci riferiamo alla possibilità di trasferire tutti i propri elementi essenziali collegando il melafonino al nuovo device tramite un cavo.

Una volta ottenuta l’autorizzazione dell’utente, Android abbina e installa automaticamente le stesse applicazioni dal Google Play Store e consente di portare facilmente la propria cronologia di SMS e iMessage, insieme a foto, video, contatti, calendari e altro ancora.

Ma il team di Google ha deciso di andare ancora oltre e, con un post pubblicato sul blog ufficiale, annuncia che finalmente è possibile trasferire da un iPhone a uno smartphone Android anche la cronologia delle chat di WhatsApp (con inclusi i messaggi vocali e i contenuti multimediali).

Come portare le chat WhatsApp da iPhone ad Android

Per introdurre tale nuova funzione, il team di Google ha lavorato a stretto contatto con quello di WhatsApp e il risultato di tale collaborazione è una soluzione che in modo piuttosto semplice permette ai due device di “parlarsi”.

Tutto ciò di cui si ha bisogno è un cavo da USB-C a Lightning (con il quale vanno collegati tra loro i due telefoni) e, durante la configurazione del nuovo smartphone Android, è sufficiente scansionare un codice QR sull’iPhone per avviare WhatsApp e spostare tutte le conversazioni e i contenuti multimediali.

Il team di Google ci tiene a mettere in risalto che il passaggio di questi dati da un telefono all’altro è protetto da un sistema di crittografia e non c’è il rischio che terzi possano venirne in possesso.

Questa nuova soluzione è disponibile per gli smartphone Samsung Galaxy e per tutti i Google Pixel e sarà integrata anche nei nuovi telefoni che saranno lanciati con Android 12.