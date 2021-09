A inizio agosto, durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked, Facebook aveva annunciato la funzione che permette di trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp tra Android e iOS. In questo articolo vi spiegheremo come migrare la cronologia delle chat di WhatsApp in dettaglio.

Come migrare la cronologia delle chat di WhatsApp

Innanzitutto è necessario avere a portata di mano uno smartphone Android con almeno Android 10 installato e l’ultima versione disponibile dell’applicazione Samsung Smart Switch. Questa applicazione è fondamentale in quanto, al momento, il sistema di trasferimento della cronologia delle chat di WhatsApp funziona solo con alcuni modelli specifici di smartphone Samsung. A questo punto è necessario collegare lo smartphone Samsung a un iPhone utilizzando un cavo USB Type-C > Lightning.

Dopo aver effettuato queste semplici operazioni, è necessario avviare l’applicazione Samsung Smart Switch sul proprio smartphone Android e seguire le indicazioni mostrate a schermo. Il primissimo step vi richiederà di scansionare il codice QR mostrato a schermo utilizzando l’iPhone e, dopo averlo riconosciuto, sarà finalmente possibile avviare il sistema di trasferimento.

Avviate WhatsApp per Android loggando con il vostro numero di telefono (lo stesso che utilizzate su iOS) e confermare la volontà di iniziare la migrazione delle chat di WhatsApp. Attenzione: a questo punto verrete immediatamente sloggati dal vostro account WhatsApp su iOS ma potrete iniziare quasi da subito ad utilizzare quello su Android, compatibilmente sulla quantità di messaggi e file multimediali (file audio, foto e video) da trasferire.

Alcune limitazioni temporanee

Al momento, purtroppo, sono presenti due limiti piuttosto fastidiosi: