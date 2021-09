Dopo avervi parlato della migrazione delle chat di WhatsApp da iPhone a smartphone Samsung, in queste ore il team di sviluppo di WhatsApp Beta ha rilasciato la versione 2.21.19.1 dell’applicazione con una importante novità: i primi indizi circa la possibilità di migrare le chat di WhatsApp da Android a iOS.

Migrazione delle chat da Android a iOS

La funzione, ancora oggi in fase di sviluppo e molto probabilmente disponibile solo a partire dalle prossime versioni dell’applicazione, permetterà di “trasferire la cronologia delle tue chat e i file multimediali al tuo nuovo iPhone“, come si può osservare nella dicitura presente nella scherma iniziale di migrazione.

Dalle prime informazioni a disposizione dei colleghi di WABetaInfo, ci sono chiare indicazioni che sia necessario utilizzare un cavo e installare l’applicazione Passa a iOS di Apple in quanto requisito essenziale affinché la procedura possa concludersi correttamente. Purtroppo, però, non sono disponibili ulteriori dettagli sull’importante funzione a cui sta lavorando il team di sviluppo di WhatsApp, se non che molto probabilmente sarà disponibile già a partire dalla prossima versione del client beta.

Infine, a differenza del sistema di migrazione da smartphone Samsung a dispositivi iOS, con tutta probabilità la funzionalità non sarà limitata a una sola marca di telefoni ma piuttosto a una specifica versione di Android.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La versione 2.21.19.1 di WhatsApp Beta è disponibile per gli utenti registrati al canale beta del Play Store, oppure come download manuale seguendo questo link di APK Mirror.

