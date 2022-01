OPPO è protagonista assoluto nelle offerte speciali di Unieuro con il nuovo “Speciale OPPO” disponibile fino al 30 Gennaio 2022. Sono davvero tanti i dispositivi in offerta, come quelli facenti parte della serie Reno6 (qui la nostra recensione), ma anche Find X3 Neo e smartband come Oppo Band.

Sconti fino al 40% sui dispositivi OPPO da Unieuro

Gli sconti sono diversi e spaziano sia dagli smartphone alle smartband e per varie fasce di prezzo. Si parte da sconti del 10% fino ad arrivare ad un 40%. Ecco tutti i dispositivi in sconto:

Ne approfitterete degli sconti Unieuro? Fatecelo sapere con un commento.

Potrebbe interessarti anche: Per i saldi invernali Xiaomi è il momento del secondo round: ecco le offerte