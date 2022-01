Su mi.com è arrivato il momento di accogliere il secondo round dei Winter Sale di Xiaomi, con tante nuove offerte su smartphone Android e altri prodotti dell’ecosistema. In mezzo agli sconti spiccano le proposte relative ai dispositivi delle serie Xiaomi, Redmi e POCO: scopriamole insieme.

Xiaomi Winter Sale: ecco le offerte Android del secondo round

Le offerte Winter Sale di Xiaomi sono state lanciate lo scorso novembre, con tante occasioni che si sono susseguite in questi mesi, ma ora è il momento di accogliere gli sconti del secondo round che rimarranno validi fino al 30 gennaio 2022, salvo esaurimento scorte. In aggiunta abbiamo anche un paio di Offerte Flash, disponibili solo per 48 ore, riguardanti POCO F3 5G nelle due configurazioni 6-128 e 8-256 GB.

Ecco dunque le offerte sugli smartphone Xiaomi del secondo round dei Winter Sale:

Oltre alle suddette offerte sugli smartphone Android, sul sito sono disponibili sconti su altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Per consultare tutte le proposte della casa cinese non vi resta che seguire il link qui in basso.

Le offerte Winter Sale Xiaomi (round 2)

