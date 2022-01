Xiaomi ha presentato la nuova versione della sua interfaccia MIUI 13 con il lancio del suo ultimo flagship Xiaomi 12. Nonostante fosse stata presentata come un grande aggiornamento, la nuova versione non ha portato la maggior parte delle nuove funzionalità introdotte da Google con Android 12. Manca infatti il supporto al Material You e l’integrazione con il tema dinamico che cambia in base allo sfondo. Le cose però sembra stiano per cambiare.

Arriva il Material You su MIUI 13, seppur ancora incompleto

Come riferito dal canale Telegram MIUI Beta Info, le build beta più recenti relative alla MIUI 13 hanno aggiunto il supporto al Material You.

Come potete notare dagli screenshot qui sopra, l’utilizzo di uno sfondo rosa rende rosata l’applicazione Google Calcolatrice, così come quando si utilizza uno sfondo verde. Tale comportamento era stato precedentemente interrotto poiché le app di Google rimanevano con le loro tonalità bluastre, indipendentemente dallo sfondo applicato.

Mentre le nuove funzionalità relative al Material You sono sicuramente interessanti, c’è sicuramente un grosso problema da tenere in considerazione. Questo supporto è limitato alle sole app Google, con il sistema MIUI e le app Xiaomi che presentano ancora la vecchia interfaccia statica come su MIUI 12.5.

Ancora peggio, è che Xiaomi non ha annunciato nulla relativo alla sua futura implementazione, il che significa che ci vorrà ancora del tempo prima di che arrivi. Tuttavia un commit del codice nella libreria Material Components di Google intitolato “Add supporting manufacturer list of dynamic colors” (Aggiungi un elenco di colori dinamici dei produttori di supporto) (qui il nostro articolo), aveva menzionato Xiaomi, quindi c’è ancora qualche speranza.

