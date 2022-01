ho. Mobile, operatore semi-virtuale di Vodafone, ha rinnovato il suo listino di offerte mettendo a disposizione dei nuovi utenti due nuove tariffe da 100 GB al mese. Si tratta di due opzioni inedite che vanno ad integrare le offerte precedenti. Le offerte in questione si rivolgono, in particolare, a chi passa ad ho. Mobile andando ad attivare un nuovo numero di cellulare oppure a chi richiede la portabilità del numero da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile. Vediamo i dettagli completi delle due nuove offerte:

Le nuove offerte da 100 GB di ho. Mobile

Tra le novità del listino ho. Mobile troviamo una nuova offerta da 8,99 euro al mese attivabile esclusivamente richiedendo un nuovo numero di cellulare. L’offerta in questione prevede un contributo iniziale (attivazione + SIM) di 9,99 euro da sommare al costo del primo mese per determinare l’importo da versare in fase di sottoscrizione della tariffa appena lanciata dall’operatore.

Questa nuova soluzione mette a disposizione una SIM con minuti ed SMS illimitati e con un bundle di 100 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download ed in upload. Come da tradizione per tutte le offerte ho. Mobile, anche quest’offerta include tutti i servizi accessori (SMS ho. chiamato, 42121 per il credito residuo, avviso di chiamata, trasferimento di chiamata) e blocca di default i servizi digitali e le chiamate verso i numeri a pagamento. Da notare, inoltre, che la tariffa è utilizzabile anche in roaming in UE (minuti ed SMS illimitati e fino a 5,9 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile).

La seconda novità del listino di offerte ho. Mobile, invece, presenta un costo di 13,99 euro al mese ed è attivabile solo da chi richiede la portabilità del numero da TIM, Vodafone, WINDTRE o da Very Mobile. È previsto un contributo di iniziale (attivazione + SIM) di 9,99 euro (29,99 euro per chi passa da Vodafone). La spesa iniziale, da sostenere in fase di sottoscrizione, sarà, quindi, di 23,99 euro (ben 43,99 euro con il passaggio da Vodafone), comprensiva di primo mese.

I bonus inclusi sono gli stessi visti in precedenza e, quindi, richiedendo quest’offerta si avrà a disposizione una SIM con minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps da utilizzare in un mese. Anche in questo caso, i servizi accessori sono inclusi mentre i servizi a pagamento sono bloccati di default. La SIM è utilizzabile in roaming in UE con minuti ed SMS illimitati e fino a 9,2 GB al mese senza costi extra oltre al canone.

Come per tutte le altre offerte ho. Mobile, anche le due nuove tariffe da 100 GB includono la promozione “soddisfatti o rimborsati” che consente di ottenere un rimborso entro i primi 30 giorni dall’attivazione (ma solo se la tariffa è stata attivata online) e consentono, in caso di esaurimento dei Giga mensili, di anticipare il rinnovo mensile per azzerare il contatore del traffico dati senza costi extra oltre al canone mensile.

Le altre offerte ho. Mobile

Le nuove offerte da 100 GB di ho. Mobile si affiancano al resto del listino dell’operatore, confermato anche dopo quest’aggiornamento. Per passare ad ho. è possibile scegliere una di queste offerte:

Per i clienti Iliad e di altri operatori virtuali (Fastweb, PosteMobile, CoopVoce etc.):

minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5,99 euro al mese con attivazione + SIM di 0,99 euro

minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G a 7,99 euro al mese con attivazione + SIM di 0,99 euro

minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese con attivazione + SIM di 0,99 euro

Per chi richiede un nuovo numero di cellulare:

minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese con attivazione + SIM di 9,99 euro

Per i clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile:

minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G a 1,99 euro al mese con attivazione + SIM di 9,99 euro (29,99 euro per clienti Vodafone)

Tutte le offerte indicate supportano la connessione in 4G fino a 30 Mbps in download e upload.