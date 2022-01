Gli amanti dei tablet di casa Samsung hanno già i fari puntati sui prossimi modelli premium della serie Samsung Galaxy Tab S8 – che debutterà tra meno di un mese al fianco dei Samsung Galaxy S22 –, tuttavia c’è una nuova offerta di Unieuro riguardante Samsung Galaxy Tab S7 FE che potrebbe farli vacillare.

Arrivato in Italia durante il mese di agosto dello scorso anno, Samsung Galaxy Tab S7 FE presenta una scheda tecnica da fascia media – il SoC è uno Snapdragon 750G di Qualcomm – con alcune chicche degne di nota come il supporto alla S-Pen e Samsung DeX.

Complice un prezzo di listino piuttosto salato di 649,90 euro, il tablet aveva inizialmente faticato un po’ a farsi considerare appetibile. Adesso, però, la situazione cambia nettamente grazie alla nuova offerta resa disponibile da Unieuro: il noto rivenditore applica uno sconto del 36% sul prezzo di listino del tablet e permette di portarselo a casa a 409,71 euro. Per quanto riguarda i metodi di consegna, il cliente ha possibilità di scegliere tra la consegna a domicilio e il ritiro in negozio, entrambi gratuiti.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare questo tablet di Samsung o in generale un tablet di fascia media dalle tante funzioni utili, non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante e portarvelo a casa:

Acquista Samsung Galaxy Tab S7 FE a 409,71 euro da Unieuro

Leggi anche: migliori tablet Android da acquistare a gennaio 2022