Il fine settimana è arrivato e con esso è tempo di Flash Weekend sul Samsung Shop: il sito propone dal 14 al 17 gennaio 2022 un coupon che consente di ottenere il 10% di sconto su smartphone e tablet Android, ma anche Galaxy Watch, Buds e notebook.

Sconti extra sul Samsung Shop con il Flash Weekend

Il Flash Weekend permette di ottenere uno sconto o un extra sconto del 10% sui prodotti Samsung delle categorie Mobile, Audio-video e Informatica (che comprendono appunto smartphone, tablet Android, smartwatch, cuffie, notebook e non solo), oppure del 15% su quelli della categoria Elettrodomestici. Per sfruttare il coupon è sufficiente aggiungere il prodotto desiderato al carrello e digitare SAMSUNGFLASH nel campo dedicato ai codici promozionali.

Il codice sconto può essere utilizzato su tantissimi prodotti, ma il nostro consiglio è quello di dare uno sguardo pure agli altri coupon già attivi su specifici modelli, spesso anche più generosi: ad esempio sui pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G è attivo FOLDABLE200 (200 euro di sconto fino al 31 gennaio 2022), su alcuni Galaxy A sono attivi GALAXYA150, GALAXY A100 e GALAXYA30 (150, 100 e 30 euro di sconto fino al 31 gennaio), mentre sui Galaxy S21 potete sfruttare GALAXYS200 (200 euro di sconto su Galaxy S21 e S21+) o GALAXYULTRA180 (180 euro di sconto su Galaxy S21 Ultra).

Se pensavate di sfruttarlo per portarvi a casa l’ultimo arrivato, ossia Samsung Galaxy S21 FE, dobbiamo deludervi: purtroppo lo smartphone rientra tra le esclusioni, che potete trovare a questo link. Da segnalare inoltre che il coupon non può essere abbinato ad altri codici sconto (sconto compleanno compreso) e al programma Samsung Value.

Potete consultare tutte le offerte attive sul Samsung Shop al link qui in basso:

Offerte Samsung Shop

