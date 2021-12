Da Xiaomi arriva un nuovo dispositivo dedicato a chi è alla ricerca di una soluzione per rendere la propria TV più smart: stiamo parlando di Xiaomi TV Stick 4K.

Il colosso cinese vende già da alcuni anni device Android TV e nei mesi scorsi nel database dell’FCC ha fatto la propria apparizione anche Xiaomi TV Stick 4K, che adesso è stato lanciato in via ufficiale.

Le principali caratteristiche di Xiaomi TV Stick 4K

Il produttore non ha presentato il suo nuovo dispositivo con Chromecast integrato in occasione di un apposito evento, limitandosi a pubblicare sul proprio sito una pagina ad esso dedicata (la trovate qui) e grazie alla quale possiamo scoprire le sue principali caratteristiche.

Xiaomi TV Stick 4K è realizzato in plastica e misura 106,8 x 29,4 x 15,4 mm, per un peso di 42,8 grammi ed è animato da un processore quad-core Cortex-A35 e da una GPU Mali-G31 MP2.

Tra le sue altre feature troviamo 2 GB di RAM, 8 GB di memoria integrata (senza possibilità di espansione via MicroSD), Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.0, 1 porta HDMI, 1 porta MicroUSB, Android TV 11, il supporto AV1 e alcune app pre-installate (come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video).

Nella confezione di vendita, oltre allo stick Android TV, gli utenti troveranno anche l’apposito telecomando, sul quale ci sono un tasto dedicato a Google Assistant e due tasti dedicati a Netflix e Amazon Prime Video (resta da capire se questa personalizzazione sarà mantenuta in tutti i mercati o se, al contrario, potrà cambiare in alcuni Paesi).

Al momento non è chiaro quando Xiaomi TV Stick 4K farà il suo esordio ufficiale sul mercato né quale sarà il suo prezzo di vendita e se sarà commercializzato al livello globale o soltanto in alcuni Paesi. Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso cinese.

