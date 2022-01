Sul Samsung Shop tornano questo fine settimana gli sconti offerti dal Flash Weekend: l’iniziativa è valida da oggi, 7 gennaio, fino a lunedì 10 gennaio compreso, e consente di risparmiare il 10% o il 15% su una selezione di prodotti.

10% di sconto sul Samsung Shop con il Flash Weekend

Sul Samsung Shop sono già disponibili diverse promozioni grazie ai codici sconto e non solo: riguardano ad esempio Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G (200 euro di sconto con coupon FOLDABLE200), la serie Samsung Galaxy S21 (fino a 200 euro di sconto con GALAXYS130 e GALAXYS200) e Galaxy S20 FE (250 euro di sconto con coupon GALAXYFE250).

A queste se ne aggiunge un’altra dedicata in generale a smartphone, smartwatch, cuffie, tablet e notebook. Applicando al carrello il codice sconto SAMSUNGFLASH, da digitare durante il checkout, potete ottenere un ribasso extra del 10% su una selezione di prodotti delle suddette categorie: le esclusioni sono indicate a questo link, e vi avvisiamo inoltre che l’iniziativa non risulta cumulabile con il programma Samsung Value o con altri coupon. Qualora siate invece interessati agli elettrodomestici, lo stesso codice sconto permette di ottenere un ribasso del 15%.

Se volete consultare tutte le offerte del Samsung Shop e approfittare del Flash Weekend non dovete fare altro che seguire il link qui sotto. Fateci sapere se siete riusciti a portarvi a casa il Galaxy che stavate tenendo d’occhio in questi mesi.

Scopri le offerte del Samsung Shop

