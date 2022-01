In questi giorni sono partite nuove campagne di comunicazione relative alla migrazione ai sistemi WINDTRE per gli ex clienti TRE con vincolo contrattuale.

La migrazione riguarda quindi i clienti titolari di un contratto stipulato con TRE che include un dispositivo ed è prevista dal 10 gennaio 2022 in poi.

I clienti interessati da questa campagna di migrazione potrebbero ricevere una comunicazione via SMS e tramite app che li informerà del procedimento.

Migrazione WINDTRE: ecco cosa cambia

WINDTRE potrebbe applicare una variazione dell’offerta a 15,00 euro oppure a 16,00 euro, iva esclusa, ma in questo caso verrà concesso il diritto di recesso secondo i termini di preavviso previsti, con data inizio della migrazione dal 10 febbraio 2022, altrimenti non ci saranno cambiamenti a parte migrare al sistema informatico WINDTRE.

Vale la pena specificare che con l’entrata in vigore del D.Lgs 207/2021 in data 24/12/2021, il termine relativo al periodo di recesso senza costi è prorogato da 30 a 60 giorni dalla comunicazione della variazione. WINDTRE ha informato di aver adeguato le comunicazioni alla nuova norma a partire dal 5 gennaio.

Se il vostro attuale dispositivo non vi soddisfa potrebbe interessarvi sapere quali clienti WINDTRE possono cambiare smartphone con l’opzione “Cambia”.

