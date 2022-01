Xiaomi ha scelto la fine del 2021 per presentare in Cina tre nuovi smartphone, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. Come al solito, non ci sono state indicazioni nella presentazione per l’arrivo dei dispositivi sui mercati globali, ma una nuova foto di alcuni prototipi potrebbe dare nuovi indizi, e non si tratta di buone notizie per la versione Pro.

Xiaomi 12 Pro potrebbe non arrivare in Europa

L’immagina riportata su Twitter mostra due prototipi di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro; il primo, identificato con il “falso” brand Ares, riporta nel codice seriale la sigla EU, lasciando intendere che Xiaomi 12 arriverà ad un certo momento anche nel Vecchio Continente.

Looks like Xiaomi 12 and Xiaomi 12 Pro will both launch in Overseas. These prototypes were posted by an engineer on Weibo (https://t.co/tPI1aeOPEc) pic.twitter.com/dkpybgZY98 — Snoopy (@_snoopytech_) January 1, 2022

Il prototipo di Xiaomi 12 Pro, invece, riporta solamente la dicitura CN, ovverosia l’indicazione del trattarsi di un prototipo per il mercato cinese. Xiaomi potrebbe quindi aver deciso di continuare con la strada intrapresa lo scorso anno, nel quale anche il predecessore Xiaomi Mi 11 Pro non aveva varcato la porta europea.

Non resta quindi che attendere una nuova variante Ultra, di cui già si vocifera, sperando che tale variante non solo risulti disponibile anche per il mercato europeo ma anche in quantitativi superiori a quanto visto con Xiaomi Mi 11 Ultra.