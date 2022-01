Nei giorni scorsi Xiaomi ha lanciato ufficialmente Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X in Cina, deludendo chi si aspettava di conoscere anche Xiaomi 12 Ultra, smartphone al centro di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane.

Stando a quanto reso noto dal popolare leaker Digital Chat Station, nei programmi di Xiaomi vi sarebbe il lancio di Xiaomi 12 Ultra nel corso del mese di febbraio (tra la metà e la fine), dopo il Capodanno cinese.

Xiaomi 12 Ultra sarà lanciato nel mese di febbraio

Così com’è avvenuto per gli altri modelli della serie, anche il nuovo smartphone di Xiaomi dovrebbe essere lanciato inizialmente in Cina, per poi arrivare sugli altri mercati soltanto in un secondo momento.

A dire di Digital Chat Station, Xiaomi 12 Ultra ha come nome in codice la sigla L1 e potrà contare su un comparto fotografico migliore rispetto a quello degli altri modelli della serie, includendo un super teleobiettivo periscopico.

Ricordiamo che, stando a indiscrezioni passate, questo smartphone dovrebbe contare su sensori fotografici realizzati da Xiaomi in collaborazione con Leica (che nel frattempo ha concluso la propria partnership con Huawei): si è detto, in particolare, che dovrebbe essere dotato di una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore primario Samsung GN5 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 48 megapixel con zoom 2x, un sensore da 48 megapixel con zoom 5x e un sensore da 48 megapixel con zoom 10x.

Tra le altre principali caratteristiche di Xiaomi 12 Ultra dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un display da 6,5 o 6,6 pollici con risoluzione 2K e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali a ultrasuoni integrato, una batteria capace di ricarsi ad una velocità massima di 120 W.

Senza dubbio nel corso delle prossime settimane emergeranno ulteriori anticipazioni sulle feature di questo nuovo atteso smartphone di Xiaomi. Basta avere un po’ di pazienza.

Leggi anche: i migliori smartphone di Xiaomi del mese