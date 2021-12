Telegram continua ad arricchirsi di nuove funzioni e oggi parliamo di due novità che, dopo essere apparse nella Beta dell’app per iOS, sono approdate nell’ultima versione di quella per Android: il filtro anti-spoiler e le reazioni ai messaggi.

Telegram Beta 8.4 per Android: le novità dell’aggiornamento

Gli sviluppatori di Telegram non si fermano e nella più recente versione beta per Android, la versione 8.4, sono state introdotte le due funzioni citate in apertura, entrambe oggetto di precedenti avvistamenti su iOS.

Come si può notare dalle GIF riportate di seguito, attivare il filtro anti-spoiler è molto semplice: all’interno delle chat, è sufficiente effettuare una pressione prolungata per evidenziare il testo che ci si appresta ad inviare e poi selezionare l’opzione “spoiler” nel menù pop-up. In questo modo il testo viene oscurato fino a quando il destinatario non decida di effettuare un tap per svelarlo. Il dettaglio interessante è che la funzione spoiler è sfruttabile sia sull’intero messaggio che su singole parti o parole.

Quanto alle reazioni ai messaggi sotto forma di emoji, sono undici quelle tra cui è possibile scegliere per reagire ad un messaggio. Anche qui c’è una curiosità: è possibile aggiungere delle reazioni sia ai messaggi ricevuti che a quelli inviati.

Infine, nella beta 8.4 di Telegram è stato aggiunto – un po’ in ritardo – un background a tema invernale, con fiocchi di neve che cadono.

Come aggiornare Telegram per Android

Come vi abbiamo anticipato, queste nuove funzioni sono disponibili soltanto in Telegram Beta 8.4 per Android, che non è disponibile sul Google Play Store. Per scaricare l’ultima versione presente su quest’ultimo potete cliccare sul badge sottostante, invece per installare separatamente Telegram Beta 8.4 e godervi tutte le ultime novità potete fare riferimento al Microsoft App Center.

