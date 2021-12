Realme GT2 Pro potrebbe avere un comparto fotografico di livello molto alto

Cresce l’attesa per la presentazione ufficiale di Realme GT2 e Realme GT2 Pro, in programma per il 4 gennaio 2022, e nel frattempo sono emerse nuove informazioni sul comparto fotografico del modello Pro che potrebbero essere indicative di un salto di qualità molto interessante.

Se la scheda tecnica di Realme GT2 Pro era già stata confermata dal TENAA nelle scorse settimane, questa volta dobbiamo direttamente a Realme — che al pari di altri produttori suoi connazionali sfrutta Weibo per anticipare dettagli dei nuovi prodotti prima di lanciarli — le conferme di alcuni dettagli relativi alle fotocamere principali dello smartphone.

Infatti, sapevamo già che Realme GT2 Pro potrà contare su una tripla fotocamera posteriore con set-up 50 MP + 50 MP + 2 MP, ma l’immagine riportata di seguito ci rivela anche l’identità del sensore principale: è un Sony IMX766 e, come segnalato dal produttore, è assistito dall’OIS (avete letto il nostro approfondimento dedicato alla stabilizzazione dell’immagine?). Per quanto non sia una novità rivoluzionaria, si tratta di una gradita prima volta per uno smartphone di Realme.

A quanto si apprende, anche la fotocamera secondaria da 50 megapixel sarà da primato: Realme GT2 Pro potrà infatti vantare una fotocamera ultragrandangolare con FoV (Field-of-View) di 150 gradi. Il produttore aveva già confermato in precedenza l’implementazione di una modalità Fisheye, pertanto sappiamo già che questa fotocamera si presterà ad utilizzi creativi.

Infine, la fotocamera da 2 MP non sarà un’aggiunta inutile come spesso accade, ma riprenderà una caratteristica peculiare dell’ottimo OPPO Find X3 Pro (ecco la nostra recensione): sarà microscopica. Secondo il noto leaker Digital Chat Station, quella di Realme GT2 Pro sarà una versione 2.0 della tecnologia, con profondità di campo migliorata di quattro volte e distanza dagli oggetti di circa due volte. Inoltre, il produttore dovrebbe includere la capacità di riconoscere alcuni contenuti inquadrati, come la pelle e l’acqua. Insomma, anche in questo caso si potrà dare libero sfogo alla creatività.