OPPO, da quando è uscita la versione ufficiale di Android 12, si è data un sacco da fare per portarla il più rapidamente possibile sui suoi dispositivi, rilasciando diverse beta e stabili della sua ColorOS 12 per diversi dispositivi. Ora, altri quattro dispositivi dell’azienda sono entrati a far parte del programma open beta in Cina.

ColorOS 12 in arrivo su altri quattro smartphone

Si tratta di OPPO Ace 2, OPPO Reno5 K 5G, OPPO K9 5G, OPPO A93 5G e, per aderire al programma di beta, è necessario disporre dell’ultimo firmware disponibile sui suddetti device. Per i dispositivi Oppo Ace 2 è richiesta la versione C.20, per OPPO Reno5k 5G la versione A.21, per OPPO K9 5G è richiesta la A.10 e per OPPO A93 5G il firmware A.14.

Per registrarsi, basterà andare su Impostazioni, Aggiornamento software, cliccare sull’icona a forma di ingranaggio, Richiedi versione beta, Aggiorna versione beta e seguire le istruzioni sullo schermo. I candidati selezionati riceveranno l‘aggiornamento via OTA entro 3 giorni lavorativi dalla selezione.

Le registrazioni beta per il primo batch sono già terminate per OPPO Ace2 e OPPO A93 5G e, sono ancora aperte fino ad oggi, 29 Dicembre, per OPPO Reno5 K 5G e OPPO K9 5G.



Dal momento che OPPO ha rilasciato build stabili circa un mese dopo il rilascio della versione beta, molto probabilmente questi telefoni avranno accesso a ColorOS 12 stable entro la fine di gennaio 2022 o all’inizio di febbraio 2022.

Leggi anche: Nel futuro di OPPO potrebbero esserci smartphone con display sul retro